رئيس الوزراء: الدولة تشجع القطاع الخاص فى مسيرة النهضة التنموية الحالية

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور ممدوح العربى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة " العربى"، صباح اليوم الثلاثاء، المُجمع الصناعى لمجموعة "العربى" بمدينة قليوب، المتخصص فى إنتاج أجهزة الطهى، بحضور عدد من مسؤولى المجموعة .





وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكا مهما فى مسيرة النهضة التنموية التى تقوم بها مصر حاليا فى مختلف القطاعات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال: لقد حققنا خطوات ملموسة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولا تزال أمامنا بعض التحديات، ولذا فمن الضرورى مشاركة القطاع الخاص فى مواجهة هذه التحديات، والتى من بينها ضرورة العمل على توفير مليون فرصة عمل سنوياً، فى ظل ظروف صعبة؛ نظرًا لجائحة كورونا.

كما أكد رئيس الوزراء سعى الدولة إلى توطين مختلف الصناعات، وتعظيم المُكّون المحلى فى التصنيع، إلى جانب الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى هذه الصناعات، باعتبار أن الصناعة ستقود قاطرة التنمية فى المرحلة المقبلة.

واستمع رئيس الوزراء لعرض تقديمى من المهندس محمد صلاح العربى، مدير مصنع البوتاجاز، حول المجمع الصناعى الجديد، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن المُجمع الجديد تم تأسيسه على مساحة 27 ألف متر، ويوفر ما يقرب من ألفين فرصة عمل، ويضم مصنعين، أحدهما لإنتاج بوتاجازات "لاجيرمانيا" الإيطالية بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف وحدة سنويا وبنسبة تصنيع محلى تصل إلى 70 %.

وقال المهندس محمد صلاح العربى إن مصنع بوتاجاز "لاجيرمانيا" يُعد مصنعا إقليميا يُغطى احتياجات السوق المصرية، وأسواق: أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ، وتم تجهيز المصنع بأعلى مستوى من الدقة التى تتيح كما هائلا من البيانات والمعلومات، التى يتم من خلالها تتبُّع المنتج فى السوق وتحليل كل ما يخصه، سواء فى مراحل التصنيع أو الاختبار، كما تم تجهيزه طبقا لمواصفات الجودة القياسية المصرية والأوروبية لأجهزة الطهي، لافتا إلى أن المصنع حصل على العديد من شهادات الجودة العالمية ومنها الأيزو 9001، والجيزة للسلامة والصحة المهنية 45001، وأيزو 50001 فى ترشيد الطاقة، بالإضافة إلى شهادات أمان الغذاء وعلامة المطابقة الأوروبية، والحفاظ على البيئة، موضحا أن موديلات بوتاجاز "لاجيرمانيا" تتنوع لتصل إلى 20 موديلا، وتتميز بتفرده بالأمان الكامل .

وخلال تواجده بمصنع البوتاجاز، تعرف رئيس الوزراء ومرافقوه على مراحل التصنيع التى تتم داخل المصنع، ومن بينها المكابس ومنطقة الدهان، كما شاهدوا ماكينات التصنيع، وبعض النماذج لمكونات التصنيع المحلى والمستوردة المستخدمة فى كل مراحل التصنيع، وتساءل رئيس الوزراء عن نسبة المكون المحلى، فأوضح المهندس محمد العربى أنه يتم التصنيع بنسبة تصنيع محلى تصل إلى 70% ومن المخطط زيادة نسبته خلال الفترة المقبلة، كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه خط سير إنتاج البوتاجاز، انتهاءً بمرحلة نقل المنتج فى صورته النهائية عبر المصاعد، تمهيدا للتوزيع.

وأدار رئيس الوزراء حوارا مع عدد من عمال المصنع، واستفسر عن المسافة بين مقر المصنع ومنازلهم، موضحين أنه روعى أن يكون العمال من المناطق المحيطة بمقر العمل، كما استفسر عن رواتبهم، وظروفهم الصحية فى ظل أزمة كورونا، مؤكدين أن إدارة المصنع تراعى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

ورحب رئيس الوزراء بالتقاط صورة تذكارية مع عدد من أعضاء مجلس إدارة مجموعة العربى، وعدد من العاملين بالمصنع، معربا عن تمنياته بالتوفيق للجميع، ومشيدا بما رآه من حرص على مواكبة وإدخال أحدث التكنولوجيا فى صناعة وإنتاج أجهزة الطهى.

وخلال الجولة، أشار الدكتور ممدوح العربى، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، إلى أن مجموعة العربى يعمل بها ما يقرب من 40 ألف عامل بمختلف التخصصات الإدارية والفنية، فى أربع مُجمعات صناعية كبرى، إذ يوجد الأول فى مدينة بنها على مساحة 100 ألف متر مربع، والثانى فى مدينة قويسنا على مساحة 400 ألف متر مربع، والثالث فى بنى سويف على مساحة 68 ألف متر مربع، والرابع فى مدينة قليوب على مساحة 27 ألف متر مربع، بالإضافة إلى العديد من المراكز اللوجيستية فى مختلف محافظات مصر، لافتا إلى أن مجموعة العربى حققت نجاحات كبيرة على الصعيد التجارى والصناعى والمجتمعى، وتتميز منتجاتها بالدقة والجودة والثقة، وتتجاوز السوق المحلى، حيث تنتشر هذه المنتجات فى أكثر من 30 دولة حول العالم، كما تهدف المجموعة إلى أن تكون ضمن قائمة الشركات العالمية الناجحة فى مجال الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

كما تمتلك المجموعة إحدى عشرة شركة فى مجال الأجهزة المنزلية والكهربية، بالإضافة إلى شركة "العربي" الدولية فى دول: هونج كونج، واليابان، والصين، بالإضافة إلى شركة توشيبا العربى للأجهزة المرئية بجنوب إفريقيا، كما اعتمدت المجموعة عددا من الشركات التى تمتلك الخبرة فى مجال تسويق الأجهزة المنزلية للعمل كموزعين معتمدين لها خارج مصر، مشيرا إلى أن المجموعة تخطط لزيادة شبكة الموزعين المعتمدين بالخارج بالتوسع فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بهدف تنمية صادراتها واستمرار تدفق منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.