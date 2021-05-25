بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الأعضاء

جدة - نرمين السيد - ووفقا لجدول الأعمال، من المتوقع أن يتم مناقشة عددا من طلبات إحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووافق المجلس أمس الاثنين، على قانون الوقف الخيرى، وفى جلسة الأحد وافق المجلس على تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية.
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