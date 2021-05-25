صور.. الهلال الأحمر المصرى يناقش مع نظيره الفلسطينى سبل دعم قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - استقبلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى بغزة، اليوم الثلاثاء، وفدًا من الهلال الأحمر المصرى ضم الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذي، والدكتور محمود ‏محمد مسؤول الصحة والرعاية.





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