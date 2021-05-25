سعفان يترأس الاجتماع التنسيقى لأعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى

جدة - نرمين السيد - ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، الاجتماع التنسيقى لوفد مصر المشارك فى أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى والمقرر عقده افتراضياً خلال الفترة من 3– 19 يونيو 2021 ، وذلك بحضور ممثل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.





فى بداية الاجتماع رحب الوزير بالحضور من منظمة العمل الدولية عبر تقنية الفيديو كونفرنس ، وممثلى أصحاب الأعمال وممثلى العمال، مؤكداً حرص الوزارة على تنظيم وتنسيق دور الوفد المصرى فى مؤتمر العمل الدولى فى دورته الحالية، والذى تم إلغاؤه العام الماضى بسبب انتشار جائحة كوفيد -19 لأول مرة فى تاريخ المنظمة.

وأضاف الوزير، أن الهدف الرئيسى من الاجتماع اليوم، هو تنسيق أعمال الوفد المصرى، والخروج بنتائج والتزامات محددة، وتحديد مواعيد الجلسات القادمة للجان المؤتمر وفقاً للمواعيد المحددة، وكذلك عمل مجموعةعمل بإدارة ثلاثية من قبل الوزارة وممثلى أصحاب الأعمال وممثلى العمال، لضمان التواصل الدائم والمناقشة والحوار طوال فترة انعقاد المؤتمر مع الحفاظ على خصوصية كل فريق من أطراف العمل الثلاث.

ووجه الوزير مركز المعلومات بالوزارة لتجهيز قاعة الاجتماعات بديوان عام الوزارة لتكون مقراً لاجتماعات الثلاثية خلال فترة انعقاد المؤتمر كأحد قاعات المؤتمر، ودعوة كافة الأطراف لحضور فعاليات المؤتمر من خلالها بدءاً من يوم 28 مايو الجارى وحتى انتهاء المرحلة الأولى منه، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة.

وأشار الوزير إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق الشفافية التامة فى التعامل مع مختلف الجهات وخاصة منظمة العمل الدولية، وقامت الوزارة بالعديد من الإجراءات التى تتماشى مع معايير العمل الدولية، بالإضافة إلى التعديلات التى أجريت على قانون المنظمات النقابية العمالية، فضلاً عن انعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعى، ولجنة الأجور والعلاوات منوهاً إلى أن هذه الإجراءات توجت بخروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة فى الفترة الحالية بما يعكس قناعة الثلاثية والمنظمة بالجهود التى تبذلها الحكومة فى هذا الشأن يوماً بيوم، وجنباً إلى جنب بالتعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة.

من جانبه أشار كون كومبير استشارى المعايير الدولية بمكتب منظمة العمل الدولية إلى النقاط الأساسية للجلسة والتى تخص الوفد المصرى الذى يضم ممثلين عن الحكومة المصرية من وزارة القوى العاملة، وممثلين عن أصحاب الأعمال، وممثلين عن العمال، مع التأكيد على وجود دعم كامل من مكتب المنظمة بجنيف لتسهيل الأمور التشغيلية والعملية، وتوفير المعلومات من خلال تطبيق يمكن تثبيته على الهاتف ، أو من خلال موقع المنظمة الرسمى، كما أنه يمكن مخاطبة المنظمة من خلال البريد الإلكترونى الخاص بها، وسيتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات حول أعمال المؤتمر وموضوعاته.

وأضاف كومبيير، أن المؤتمر يشمل 3 أجزاء رئيسية، أولها الجلسة الافتتاحية والتى تمت فى 20 من مايو الجارى، وتضمنت انتخاب رؤساء الجلسات واللجان، حيث سيبدأ المؤتمر فى 28 من مايو الجارى، وينتهى فى 19 يونيه من الجزء الأول منه، والجزء الآخر سيبدأ فى 25 نوفمبر من العام الجارى، وحتى 11 ديسمبر، فى حين تبدأ أعمال الجلسة العامة فى 7 يونيو الجارى.