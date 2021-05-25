امتحانات الثانوية العامة.. توافد الطلاب في ثاني أيام الاختبار التجريبي لمايو

توافد طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، على المدارس في ثان أيام الامتحان التجريبى لشهر مايو، في مواد التاريخ والفيزياء وعلم النفس والأحياء والرياضيات البحتة، أما يوم الخميس المقبل 27 مايو فتقرر عقد امتحانات الجغرافيا والكيمياء والفلسفة والرياضيات التطبيقية والجيولوجيا والعلوم البيئية.

ونبه مسئولو المدارس على الطلاب تطبيق الإجراءات الاحترازية، من ارتداء كمامة وترك مسافات خلال الدخول لأداء الامتحان، وقبل ذلك قياس درجة حرارة الطلاب عن طريق الكواشف الحرارية، منعا لانتشار فيروس كورونا بين الطلاب أو نقل العدوى.

وأفاد تقرير من وزارة التربية والتعليم بأن الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر أما طلاب المدارس الغير مجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

وتابعت الوزارة: يعد الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة" من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية ويعد هذا امتحان تجريبي بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وكشفت الوزارة أنه سيتم طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي الثالث إن شاء الله والذي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو القادم.