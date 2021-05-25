/632385/ننشر-أسعار-العملات-مقابل-الجنيه-المصري-اليوم-الثلاثاء

ارتفعت بعض أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 25-5-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم 19.05 جنيه للشراء، 19.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.98 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 22.07 جنيه للشراء، 22.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 22.05 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوم 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم 49.09 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.08 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.60 جنيه للشراء. 15.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.60 جنيه للشراء. 15.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع.

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