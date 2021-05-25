/632375/التشكيل-المتوقع-للاتحاد-السكندري-أمام-الجونة-في-الدوري-والقنوات-الناقلة

يحل نادي الجونة,اليوم, ضيفا على نادي الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على ملعب الاتحاد السكندري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى نادي الجونة إلى استعادة ذاكرت الانتصارات، حيث لم يفز النادي النادي الساحلي، في اخر 5 مواجهات له في بطولة الدوري الممتاز، حيث قد تعادل نادي الجونة أمام الأهلي وأسوان وغزل المحلة بينما خسر من الإسماعيلي ومصر المقاصة، بلإضافة إلى الهزيمة التي تلقاها من نادي أسوان بنتيجة هدف دون رد، وخرج على إثرها من بطولة كأس مصر.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الممتاز

يحتل نادي الجونة المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة من 23 مباراة لعبها الجونة في بطولة الدوري الممتاز، بينما يأتي زعيم الثغر في المركز الثامن في ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 31 نقطة من 23 مباراة لعبها الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.

تقليص عقوبة حسام حسن

الجدير بالذكر أن العميد أحمد حسن، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، لم يحضر لقاء الاتحاد السكندري ونادي الجونة، وذلك بسبب العقوبات التي فرضت على العميد من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب الاحداث التي تمت في مباراة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي في منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. يذكر أنه فرض على العميد حسام حسن: المدير الفني لنادي الاتنحاد السكندري، بالوقف 4 مباريات، بداية من مباراة الفريق أمام الجونة، ولكن تقدم اداراة نادي الاتحاد السكندري بتظلم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لتقلسص العقوبة، ووافق الاتحاد على التظلم لمقدم من قبل اداراة نادي الاتحاد السكندري، ونم تقليص العقوبة من 4 مباريات إلى مبارتين.

عقد العميد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، جلسة مع مهاجم الفريق روماريو ويلياميز، وذلك لتصيح الأخطاء التي يرتكبها اللاعب، وتحسين جودة انهاء الهجمة، والتمركز الصحيح للاعب، واستقرحسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، على قائمة الفريق لمواجهة الجونة كالتالي: "محمد صبحى وصبحى سليمان وكريم يحيي وأحمد نبيل مانجا، وخالد الغندور وفوزي الحناوي وخالد قمر ودايمون لوى والسيد سالم وصبرى رحيل وهشام صلاح ومحمود رزق وعبد الغنى محمد وأحمد راشد وأحمد حجى ومحمد الصباحى وفوزى الحناوى وإيمانويل أكوى وروماريو ويلياميز وعبد السميع إبراهيم سيمو".

التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري

جاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: داميون لوى - محمود رزق - عمار حمدي - السيد سالم.

خط الوسط: خالد الغندور - أحمد نبيل مانجا - إيمانويل اوكوي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه - ويلياميز روماريو.

التشكيل المتوقع للجونة

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: إسلام طارق

خط الدفاع: لؤي وائل - محمد نجيب - محمد حبيب يكن - عمرو سعداوي

خط الوسط: نور السيد - شبراوي - سيرجي أكا - إسلام عبد النعيم

خط الهجوم: عمرو السعيد - إدريس إمبوبو.