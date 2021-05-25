/632381/أيمن-محسب-دور-مصر-تاريخي-تجاه-القضية-الفلسطينية-والرئيس-السيسي-أعاد-ريادتها-فيديو

تحدث النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن الدور المصرى التاريخي فى الأزمة الفلسطينية الأخيرة، والتى نتج عنها وقف تام لإطلاق النار بين الجانب العربى والآخر الإسرائيلى فى قطاع غزة.

أيمن محسب: فلسطين هى قضية المصريين جميعًا

وقال عضو مجلس النواب، أيمن محسب، خلال حديثه لـ دوت الخليج:" فلسطين هى قضية المصريين جميعًا، والرئيس السيسي عمره ما خيب ظن شعبه، فهو دائمًا يشعر بالمواطن المصرى وما يدور فى قليه، ولذا فما قدمه جاء انطلاقًا من دوره المعهود.

أيمن محسب: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية كان مشرفًا

وتابع عضو مجلس النواب، أيمن محسب:" دور مصر تجاه القضية الفلسطينية كان مشرفًا، ومصر تمهد إلى استعادة دورها الريادي فى المنطقة، للدخول ضمن مصاف الدول الكبرى المؤثرة سواء فى العالم العربي أو الدولى بشكل عام".

وأضاف عضو مجلس النواب، أيمن محسب، خلال حديثه لـ دوت الخليج:" قوافل الإغاثة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني ليس كثيرًا عليهم، فنحن نفديُهم بأرواحنا ودمنا".

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واستكمل عضو مجلس النواب، أيمن محسب، قائلًا:" الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها ومكانتها الطبيعية التى كانت موجودة على مر العصور".

وأختتم النائب أيمن محسب، حديثه قائلًا:" الرئيس السيسي لن يتردد لحظة من أجل دعم الشعوب العربية، وهو ما ظهر جليًا الفترة الماضية".