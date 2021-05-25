كان هيموت.. كواليس بتر قدم شريف دسوقي وسبعبع يعلق حزينًا

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حالة من الحزن سيطرت على رواد السوشيال ميديا وجمهور الوسط الفني بعد ما تم الإعلان عن بتر قدم شريف الدسوقي والشهير بسبعبع في مسلسل بـ100 وش. وانهالت التعليقات من قبل الرواد الذين يدعون للفنان بأن يشفيه الله وأن يعوضه خيرًا عن بتر قدمه.

شريف دسوقي يطمأن جمهوره

طمأن الفنان شريف دسوقى، كل متابعيه على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية و بتر قدمه، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "قدر الله و ما شاء فعل الحمد الله على كل شيء".

وكشفت الفنانة بدرية طلبة، عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقى، بعد إجرائه عملية جراحية وبتر قدمه.

بدرية طلبة تكشف التفاصيل

وقالت بدرية: "بالفعل تم بتر قدمه وحالته مستقرة الآن وربنا يشفيه ويقوم منها، والجرح اللى كان في رجليه حصله أثناء تصوير فيلم وقفة رجالة، واتفاقم، والدكتور اللى بيتابع حالته أكد أنها سيئة وتم بتر قدمه". وأكملت إن البتر جاء بسبب مرض السكر، موضحة أنه إذا لم يجري تلك العملية كانت المضاعفات ستصل لحد الوفاة، على حد قولها. وكتبت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه.. صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه.. ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاءك على خير.

آخر أعمال شريف دسوقي

وظهر شريف دسوقى، ضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى عُرض في رمضان المنقضى، والعمل بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.