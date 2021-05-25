/632383/هالة-أبو-السعد-تتقدم-بأول-بطلب-إحاطة-بشأن-إعفاء-المشروعات-الصغيرة-من-الضريبة-العقارية

وأوضحت النائبة هالة ابو السعد، أن قطاع المشروعات الصغيرة فى مصر يوليها فخامة الرئيس وكذلك القيادة السياسية والحكومة أهمية كبرى، والتى أفرزت هذه التحركات قانون المشروعات الصغيرة والذي يُعتبر بكل المقاييس طفرة، حيث أجاز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى المادة 30 منه "لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة أو مجلس الوزراء.

هالة أبو السعد: تحصيل الضريبة العقارية لا يزال على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة

واستكملت وكيلة المشروعات الصغيرة، هالة أبو السعد، قائلة:” إلى الآن يتم تحصيل الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وهذا يشكل عبئا كبيرا يضر بالمشروعات الصغيرة فى مصر لاسيما فى ظل أزمة كورونا والخسائر التى تعرضت لها البلاد كنتيجة مباشرة لهذا الفيرس اللعين.

هالة أبو السعد: لا يزال الطلب على التحصيل رغم القانون

وأضافت عضو مجلس النواب، هالة أبو السعد، قائلة:” إلى الآن يتم التحصيل والمطالبة بالضريبة العقارية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

واوضحت عضو مجلس النواب، هالة أبو السعد، إنه تم إخطار بعض المصانع الصغيرة وليس كلها ومثال على ذلك ( الألف مصنع بالقاهرة الجديدة)، والتي لا تتعدى مساحة الأرض بها ٣٠٠ م بموجب إخطار من مصلحة الضرائب العقارية بربط ضريبى يتعدى مبلغ الـ ٦٠.٠٠٠ ج ستون ألف جنية، وهو ما يمثل عبء رهيب على صغار المصنعين وذلك الربط عن خمس سنوات مضت علما بأن تلك المصانع لم تبدأ عملها الفعلى إلا من عامين فقط.

وطالبت وكيلة المشروعات الصغيرة، بإعفاء الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من الضريبة على العقارات المبنية لمدة ثلاثة سنوات، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة فى مصر وتخفيف العبء على كاهل أصحاب المشروعات.