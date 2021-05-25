/632384/تعرف-على-موقف-حمدي-فتحي-من-المشاركة-في--نهائي-السوبر-الإفريقي

يجري حمدي فتحي لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، اشاعة رنين للإطمئنان على التئام الإصابة الأخيرة التي تعرض لها اللاعب، يذكر أن حمدي فتحي تعرض للإصابة في كوعه في النمباراة الأخيرة التي لها مع المنتخب الوطني.

فضل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عدم مشاركة اللاعب في المباريات القادمة قبل التأكد من التئام اصابة الكوع التي تعرض لها اللاعب مع منتخبنا الوطني، ورغم إجراء حمدي فتحي حمدى أشعة منذ فترة والتأكد من أن الإصابة التى تعرض لها فى "الكوع" قبل عدة أسابيع قد التأمت إلا أن الجهاز الطبى للأهلى قرر إجراء أشعة أخرى لمزيد من الاطمئنان على اللاعب.

التأكد من التئام إصابة حمدي فتحي

قرر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي إجراء اشعة رنين لحمدي فتحي في أحد المراكز الطبية المتخصصة المجاورة لفندق إقامة النادجي الاهلي بقطر، وذلك استعدادا لمقابلة فريق نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة السوبر الإفريقي، حيث صعد الأهلي إلى نهائي البطولة عن طريق الفوز على الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا بهدفيت مقابل هدف، بينما فاز الفريق المغربي على نظيره المصري بيراميدز في نهائي بطولة الكونفدرالية بهدف دون رد، ومن المقرر اقامة المباراة يوم الجمعة الموافق 28/5 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة في دولة قطر.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز بالسوبر الإفريقي

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال والتي أنتهت بفوز المارد الاحمر بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد في مجموع المبارتين :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

وسافر النادي الأهلي على متن طائرة خاصة لقطر استعدادا لمباراة نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والمقررإقامتها يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية الدوحة وشهدت قائمة الاهلي 27 لاعب وهم:

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الأهلي استعدادا لمباراة نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي كالتالي:

محمد الشناوي و علي لطفي و حمزه علاء و ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.