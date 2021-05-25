/632386/جبالي-للنواب-لدينا-جدول-أعمال-مزدحم-ولا-تتحدثوا-أكثر-من-دقيقتين

طالب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي من النواب، الالتزام بالمدة المحددة لكل متحدث، قائلا: سوف يغلق مكبر الصوت تلقائيا بعد دقيقتين، يجب أن يكون طلب الإحاطة محدد والأسئلة محددة، الوزير اطلع عليها، ولاداعي للإطالة.

وتابع جبالي للنواب: انتهزوا الدقيقتين للدخول في الموضوع مباشرة، الوزير سوف يرد مجملا في نهاية عرض طلبات الإحاطة والأسئلة جميعا، ونرجو الاختصار بالنتسبة للجميع حتى لايضيع الوقت، جدول الأعمال اليوم مزدحم للغاية، لدينا 64 طلب إحاطة، 7 أسئلة.

واختتم جبالي مطالبته للنواب بإخلاء الصفوف الأولى لممثلي الحكومة، وعلى رأسهم وزير الإسكان عاصم الجزار، ومساعديه ومسؤولي قطاعات الوزارات. ووافق المجلس أمس الأثنين، على قانون الوقف الخيري، وفي جلسة الأحد وافق المجلس على تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية.