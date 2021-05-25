الجمهور يؤازر شريف دسوقي بعد بتر قدمه

شريف دسوقي، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما تم بتر قدمه أثناء خضوعه لعملية جراحية، ما أثار فزع العديد من الجماهير خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل بتر قدم الفنان شريف دسوقي، ورد فعله حينما استعاد وعيه وأدرك وضعه بعد إنتهاء العملية، فضلًا عن مساندة الجمهور له.

بدرية طلبة تكشف بتر قدم شريف دسوقي

كشفت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن حالة الفنان شريف دسوقي بعدما خضع لعملية جراحية استدعت بتر قدمه.

كتبت طلبة قائلة: "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاءك على خير”.

إصابة شريف دسوقي

كان قد تعرض شريف دسوقي لإصابة أثناء تصوير أحد الأفلام، وبعد الفحوصات اكتشف أنه يعاني من مرض السكر في مرحلة متقدمة وبعد خلال 11 يومًا أصيب بضغط وسكر وحمرة وقدم سكري، لتسوء حالته ويدخل إلى المستشفى كي يجري عملية جراحية لبتر قدمه لصعوبة حالته التي كانت من الممكن أن تصل حد الموت.

اكتفى الفنان شريف دسوقي، ليطمئن جمهوره عليه بعد إفاقته من العملية معقبًا: “قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله على كل شيء”.

انهالت العديد من الدعوات من قبل جمهوره عليه، حيث انتشرت صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي داعلين لها بالشفاء والصبر على الابتلاء، حيث علق أحدهم قائلًا: “ربنا يقومك بالسلامة ياسبعبع ويخفف عنك ويصبرك يارب الف سلامة”، وعلقت أخرى “ربنا يشفيك ويقويك ويخفف عنك وتقوم بالسلامه يا رب وربنا يكفينا شر فواجع الأقدار ويرزقنا الصحه والستر يا رب”.

آخر ظهور لشريف دسوقي

شارك الفنان شريف دسوقى، كضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عُرضه في رمضان المنقضى، وهو من بطولة كلًا من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

الجدير بالذكر، أنه حصد على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018 بعد عرض فيلم "ليل خارجي"، كما أنه لفت الأنظار بدوره في مسلسل "ب100 وش" الذي عرض في موسم رمضان 2020 ونال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.