شبكة "بي بي سي"تعلن وجود صلاح في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي 2021

/632389/شبكة-بي-بي-سيتعلن-وجود-صلاح-في-التشكيل-المثالي-للدوري-الإنجليزي-2021

أعلنت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"موسم 2020/2021 بعد نهاية جميع جولاته يوم، الأحد، الماضي وتتويج مانشستر سيتي باللقب في مباراته الأخيرة والذي فاز فيها على برايتون بخماسية ونجح "الكون" أجويرو في كسر الرقم القياسي لواين روني كأكثر هداف في تاريخ البريميرليج برصيد 184 هدف.

ونجح كل من مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي في التأهل بطولة دوري أبطال أوروبا بجانب البطل والمتوج باللقب مانشستر سيتي في الموسم المقبل، فيما نجح المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين في الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 هدفًا فضلا عن فوزه بلقب أفضل مرر في الدوري الإنجليزي برصيد 13 تمريرة حاسمة..

التشكيل المثالي للبريميرليج عام2021

وجاءت اختيارات التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي من قبل محلل شبكة "BBC"، جارث كروكس، كالتالي: حراسة المرمى: إيدرسون حارس مانشستر سيتي . الدفاع: روبين دياز (مانشستر سيتي )، ماجواير (مانشستر يونايتد)، روديجر (تشيلسي). الوسط: فودين (مانشستر سيتي)، جوندوجان (ماشستر سيتي )، دي بروين (مانشستر سيتي)، برونو فرنانديز(مانشستر يونايتد). الهجوم: كافاني(مانشستر يونايتد)، هاري كين(توتنهام)، محمد صلاح(ليفربول).

وعلى الرغم من اختيار محمد صلاح، إلا أن كروكس قد قام بانتقاده خلال حواره مع الشبكة الشهيرة، وقال: "لقد خسر سباق الفوز بالحذاء الذهبي، لكن من يهتم بذلك فهو كان يهتم بتأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا مع ليفربول".

يذكر ان محمد صلاح فشل في تحقيق لقب هداف الدوري لللعام الثاني على التوالي وذلك بعدما خسر المنافسة مع هاري كين في المباراة الأخيرة حيث نجح نجم “ السبيرز” من خطف هدف في مباراة فريقه أمام نادي ليستر سيتي في الجولة اختامية جعلته ينفدر بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام برصيد 23 هدف وبفارق هدف فقط عن الدولي المصري محمد صلاح الذي أتى في المركز الثاني برصيد 22 هدف بينما حل البرتغالي برونو فرينانديز لاعب مانشستر يونايتد في المرتبة الثالثة برصيد 18 هدف وأتى الكوري الجنوبي سون هيونج مين في المركز الرابع في هدافي البريميرليج برصيد 17 هدف .