/632392/الحكومة-تخطر-البرلمان-بسحب-10-مشروعات-بقوانين-من-ضمنهم-تعديل-نظام-الثانوية-العامة

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطاره من مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، علي رأسها مشروع قانون التعليم الذي يستهدف تعديل نظام الثانوية العامة من عام إلي 3أعوام والذي سبق وأن رفضه مجلس الشيوخ فى جلساته العامة.

وتضمن الإخطار ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، و مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة، مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

مجلس النواب وسحب تشريعات الحكومة

وتضم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.

يأتي ذلك فى الوقت الذي طالب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي من النواب، الالتزام بالمدة المحددة لكل متحدث، بجلسة اليوم التى تشهد نحو 60 طلب إحاطة لوزير الإسكان قائلا: سوف يغلق مكبر الصوت تلقائيا بعد دقيقتين، يجب أن يكون طلب الإحاطة محدد والأسئلة محددة، الوزير اطلع عليها، ولاداعي للإطالة وتابع جبالي للنواب: انتهزوا الدقيقتين للدخول في الموضوع مباشرة، الوزير سوف يرد مجملا في نهاية عرض طلبات الإحاطة والأسئلة جميعا، ونرجو الاختصار بالنتسبة للجميع حتى لايضيع الوقت، جدول الأعمال اليوم مزدحم للغاية، لدينا 64 طلب إحاطة، 7 أسئلة واختتم جبالي مطالبته للنواب بإخلاء الصفوف الأولى لممثلي الحكومة، وعلى رأسهم وزير الإسكان عاصم الجزار، ومساعديه ومسؤولي قطاعات الوزارات.

ووافق المجلس أمس الأثنين، على قانون الوقف الخيري، وفي جلسة الأحد وافق المجلس على تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية.