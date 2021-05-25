منها التعليم والمرور.. الحكومة تسحب 8 قوانين مقدمة إلى النواب

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أخطر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أعضاء البرلمان بأنه مجلس الوزراء قد قرر سحب عدد من مشاريع القوانين التى سبق وأن قُدمت والتى منها قانون المرور وتنظيم المحميات الطبيعية.

مجلس الوزراء يسحب عدد من القوانين المقدمة إلى البرلمان

وأعلن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أنه تم سحب ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

كما تم سحب مشاريع قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، وأيضًا المتعلق بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.

سحب مشاريع قوانين تنمية وتطوير صناعة المركبات

وأيضًا أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، سحب مشاريع قوانين تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

بالإضافة إلى سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وآخر المتعلق بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة