المستشار حنفى جبالى يعلن طلب رئيس الحكومة سحب 8 مشروعات قوانين

جدة - نرمين السيد - وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالى: 1 - ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير. 3 - مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية. 4 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة. 5 - مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها. 6 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية. 7 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. 8 - مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.

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