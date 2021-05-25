خالد عبد الغفار يرأس اجتماع مجلس إدارة المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماع مجلس إدارة المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، أمس الإثنين، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد، والدكتورة ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وفى بداية الجلسة، قام الوزير بتكريم الدكتور شوقى سبع، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه رئاسة شعبة المياه العذبة والبحيرات على مدار 8 سنوات السابقة.

ناقش المجلس التحضيرات النهائية لمؤتمر المعهد بعنوان "Pan African Conference on Ocean Science for Sustainable Development” والمقرر عقده خلال الفترة من 7-9 ديسمبر 2021 بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو؛ بهدف وضع الخطة الأساسية 2030 للدول الإفريقية فى مجال علوم البحار، واستعراض كافة أنشطتها وبرامجها فى هذا المجال بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فى علوم البحار، فضلاً عن إطلاق موقع إلكترونى لهذا المؤتمر يضم كافة البرامج والأنشطة وكذلك المشاركين من مختلف الدول الإفريقية وغيرها.

واستعرض الدكتورعمرو زكريا، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية للعام 2021 من أنشطة وورش عمل، مشيراً إلى أنه فى إطار العمل على تطوير الأداء البحثى للباحثين بالمعهد فقد أدرج المعهد لأول مرة فى تصنيف المؤشر العالمى Scimago 2021 لتصنيف المؤسسات البحثية،حيث احتل المرتبة 398 عالميًا والمرتبة الثالثة محلياً على المعاهد البحثية التابعة للوزارة فى تصنيف المؤسسات المصرية الحكومية وفقاً لمؤشر التأثير البحثى الرئيسى، كما شغل المعهد المرتبة 759 عالميًا ضمن جميع الجامعات والمؤسسات البحثية الحكومية على مستوى العالم، والمرتبة الخامسة فى الترتيب المحلى للمؤسسات البحثية المصرية للقطاع الحكومى فى مؤشر Scimago، والمرتبة الحادية عشر إفريقيًا، والمرتبة الرابعة عشر ضمن مؤسسات دول الشرق الأوسط،

وكذلك تقدم ترتيب مجلة المعهد Egyptian Journal of Aquatic Research فى النشر العلمى فى Scopus حيث أصبحت Q1، والتى احتلت المركز الأول بين المعاهد البحثية، والثانى إفريقياً، والثالث على مستوى الشرق الأوسط فى مجال البيولوجيا والإستزراع السمكى، بالإضافة إلى نجاح المعهد فى توفير احتياجات السفن البحثية "سلسبيل- اليرموك" فى تنفيذ البرامج البحثية، واستعرض دور المعهد فى تطوير وتحسين فرع المعهد للبحر الأحمر بالغردقة.

كماأحيط المجلس علماً بتوقيع المعهد عدد من بروتوكولات التعاون مع كل من: أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وجامعة العريش، وشركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية التابعة لهيئة قناة السويس، وكذلك الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد والسلطة الدولية لقاع المحيطات والتابعة للأمم المتحدة؛ بهدف نقل التكنولوجيا فى مجال علوم البحار إلى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد من خلال إنشاء مركز تدريب يقوم المعهد بإعداده لخدمة الباحثين فى مصر والدول الإفريقية.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد وتشمل: الترقيات، التعيينات، الإعارات.