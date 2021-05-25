صور.. محافظ أسيوط يتابع أعمال إنشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات

جدة - نرمين السيد - تابع عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحى غرب وذلك ضمن المشروعات التى يجرى العمل بها بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وتنفيذًا لخطة المحافظة للتوسع فى إنشاء مدارس جديدة والقضاء على الكثافات بالمدارس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030.





وبدأ محافظ أسيوط جولته بمتابعة أعمال إنشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحى غرب أسيوط والتى يجرى انشائها على مساحة 4.387 مترا بإجمالى 56 فصى دراسيا، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية على أن تبدأ الدراسة بها العام الدراسى القادم 2021 / 2022 وتابع المحافظ ومرافقوه أعمال الانشاءات بالمبنى مشددًا على استكمال مراحل التنفيذ وفقًا للمدة الزمنية للمشروع مع مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ كما شدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروع حفاظاً على سلامتهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن خطة هيئة الأبنية التعليمية فى إنشاء المدارس الجديدة بمبادرة حياة كريمة تضمنت إنشاء 16 مدرسة جديدة بـ198 فصلا بتكلفة 706 ملايين جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وتم استلامهم كما تم استلام 21 مدرسة بإجمالى فصول 335 فصلا بتكلفة بلغت 112 مليون جنيه وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة شملت 30 مدرسة جديدة جارى العمل بها بـ 282 فصلا وبتكلفة 135 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالى المدارس المنفذة والجارى تنفيذها فى خطة إنشاءات هيئة الأبنية التعلمية بالمحافظة للعام المالى 2020/2021 يبلغ 140 مدرسة بإجمالى 2.162 فصلا دراسيا بتكلفة 452 مليون و200 ألف جنيه.



وأشاد محافظ أسيوط بجهود ودور منطقة هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة فى توريد 7 آلاف تختة مدرسية جديدة ضمن عمليات إحلال وتجديد الأثاث المدرسى للمدارس الأكثر احتياجًا بقرى المحافظة للمدارس التى تم استلامها ابتدائياً للعام المالى 2020/2021، لافتًا إلى إنه تم فى وقت سابق تم وضع حجر أساس مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحى غرب أسيوط والتى سيتم انشائها على مساحة 3.400 مترا بإجمالى 42 فصلًا دراسيًا ووضع حجر أساس مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحى غرب والتى سيتم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالى 56 فصل دراسى وجار أعمال التنفيذ للمنشآت على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسى القادم 2021 / 2022 لاستيعاب الإقبال المتزايد فى أعداد المتقدمين على المدارس التجريبية والخاصة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.



رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد بشير رئيس حى غرب أسيوط.