الداخلية تفتتح مكاتب أحوال مدنية بالقاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان وزارة الداخلية اليوم أنه تم افتتاح المركز النموذجى بمول مصر التجارى بمدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة، وكذا افتتاح مركز الحمد النموذجى بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021، وأن المركزين سيتم العمل بهما من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء متضمنا يوم الجمعة، ويمكن من خلالهما استخراج والحصول على كل مصدرات القطاع الثبوتية. وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

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