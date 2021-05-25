النائب ياسر الهضيبى يدعو كل المنظمات الحقوقية لزيارة قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستورى وحقوق الإنسان، إن هناك صمتًا واضحًا من قبل المؤسسات الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان على كل الجرائم التى ارتكبت من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى عدوانه ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، دون متابعة لكل الشكاوى التى تتقدم بها المؤسسات والمراكز الحقوقية الفلسطينية للتحقيق فى كل الجرائم التى ارتكبتها قوات الاحتلال.





وأضاف الهضيبى فى بيان اليوم أن جميع الجرائم والاعتداءات التى حدثت على مدار الأيام الماضية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل تستدعى محاكمة جميع قادة الاحتلال من سياسيين وعسكريين وأمنيين أمام محكمة الجنايات الدولية، وأمام المحاكم الدولية لمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح الهضيبى، أن المنظمات الحقوقية أصبحت لعبة فى يد الصهيونية العالمية وكأن من يمتلك قرارها هو من يمنحها المال، وسط تجاهل تام لمعايير الحق والعدل وحقوق الإنسان، والتى جاءت فى نصوص الأديان السماوية ومواثيق وقوانين حقوق الأنسان، متابعًا: «الإنسان هو الإنسان بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه، وهذا ما يثبت مصداقية جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية».

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن العالم أجمع ادرك أن استمرار قوات الاحتلال على هذا النهج العدوانى تجاه الشعب الفلسطينى سيقود المنطقة والعالم إلى المزيد من الفوضى والتطرف وعدم الاستقرار ، وأن لا حل للقضية إلا من خلال الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية بما يمكن الشعب الفلسطينى من حقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعى أستاذ القانون الدستورى وحقوق الإنسان، كل المنظمات الحقوقية والبرلمان الأوروبى والمفوضية الأوروبية بزيارة قطاع غزة للتعرف على حجم الدمار والخراب والكارثة الذى لحق بالأشقاء الفلسطينيين، وإصدار تقرير موثق بحجم الخسائر فى البشر والمنشآت، والوقف على حقيقة الوضع بعيدًا عن البيانات الصادرة والتى لا تعكس حقيقة الأمر.

ولفت الهضيبى إلى أنه سبق للاتحاد الأوروبى انسحب مراقبوه من الحدود الفلسطينية وهم الذين كانوا يتولون الإشراف على المعابر بناءً على اتفاق بين الاتحاد الأوروبى والسلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال عام 2005، وعندما وقع الخلاف بين حماس والسلطة انسحب المراقبون الأوروبيون وتناسوا المسؤولية القانونية النابعة من الاتفاق، وتناسوا ايضًا المسؤولية الإنسانية عن مشاركتهم بطريقة غير مباشرة فى حصار الشعب الفلسطينى فى غزة.