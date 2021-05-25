الحكومة: لا صحة لإهدار مبالغ طائلة على تطوير شبكة القطارات المتهالكة

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز، مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهدار مبالغ طائلة على تطوير شبكة القطارات المتهالكة، مُوضحةً أن أى مخصصات مالية بهذا الشأن يتم توجيهها بالشكل الأمثل لتكون وفق مستهدفات الوزارة لتمويل مشروعات تطوير وسلامة الشبكة القومية للسكك الحديدية بما يحسن من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والارتقاء بهذا المرفق الحيوى.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطة تشمل تطوير نظم الإشارات، والعمل على ازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة، إلى جانب إنشاء خطوط جديدة، وتوريد وحدات متحركة جديدة "جرارات وعربات"، مع صيانة وإعادة تأهيل الأسطول الحالى للحفاظ على كفاءة التشغيل، مع ربط شبكات السكك الحديدية القائمة بشبكة القطار الكهربائى السريع، والطرق الرئيسية، والموانئ بمختلف أنواعها، فضلاً عن إنشاء محطات لشحن وتفريغ البضائع داخل الموانئ والمناطق الصناعية، وذلك وفقًا لرؤية الدولة فى أهمية ربط عناصر التنمية الشاملة للدولة فى كافة المجالات ببعضها.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، والتى تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأى العام.