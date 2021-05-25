الازهر الشريف: محاولات تهويد القدس فاقدة للشرعية القانونية

إنَّ محاولات تهويد مدينة القدس إنما تمثل خرقًا للاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية التي تحرِّم وتجرِّم أي تغيير لطبيعة الأرض والسكان والهوية في الأراضي المحتلة؛ ومن ثمَّ فإن محاولات تهويد القدس فاقدة للشرعية القانونية، فضلًا عن مصادمتها لحقائق التاريخ التي تعلن عروبة القدس منذ بناها اليبوسيون العرب قبل أكثر من ٦٠ قرنًا من الزمان..
وإن الصهاينة - الذين يستندون إلى القوى الإمبريالية الغربية في محاولتهم تهويد القدس الشريف - إنما يغامرون بمستقبلِ اليهود أنفسهم ويتجاوزون الخطوط الحمراء للأمة الإسلامية التي يبلغ تعدادها نحو ربع البشرية وهي أمة قادرة -في يوم قريب- على انتزاع حقوقها المغتصبة.
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