رئيس مجلس الشيوخ يصل رواندا لحضور مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية

وصل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له إلى مطار كيجالي بعاصمة رواندا للمشاركة فى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية الأعضاء فى الجمعية البرلمانية الفرانكوفونية المقرر عقده فى "كيجالى" خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ مايو الجارى. وكان في استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالمطار رئيس مجلس الشيوخ الرواندى.

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