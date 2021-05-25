رئيسة قومي المرأة خلال جلسة افتراضية بالكونجرس الأمريكي: مصر حققت خطوات ثابتة...

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أن مصر حققت خطوات ثابتة وجادة بملفات حقوق المرأة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، خلال ال6 سنوات الأخيرة، في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتراضية التي نظمتها السفارة المصرية في واشنطن، لمساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، بمجلسي النواب والشيوخ حول حقوق وتمكين المرأة في مصر، والتي تأتي في إطار سلسلة من الجلسات التي تنظمها السفارة منذ بدء دورة الكونجرس الجديدة 117 فى إطار تواصل نشط بمجلسي النواب والشيوخ؛ لشرح مواقف مصر من القضايا الداخلية والاقليمية المختلفة.

شارك في الجلسة ممثلون عن وزارة الخارجية الأمريكية من إدارة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشئون المرأة العالمية، وممثلاً عن مكتب المفوضية الأمريكية للحرية الدينية الدولية، فضلاً عن بعض ممثلي بعض مراكز الفكر.