نشرة معلومات الوزراء: الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرة الأمريكي

صدر صباح اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021 عدد جديد من نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليومية الإلكترونية... فقط ادخل على رابط النشرة التالى وسجل بريدك الالكترونى.

https://www.idsc.gov.eg/IDSC/Newsletter/View.aspx

تضمنت النشرة تفاصيل استطلاع رأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مطلع مايو الجاري تشير نتائجه إلى أن

31.1% من المصريين على علم بمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري والتي تستهدف دعم محدودي الدخل الراغبين في تملك وحدات سكنية عن طريق قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة أقل من 3%، ويرى 63.4% أن هذه المبادرة جيدة.

وتناول قسم "مؤشرات" تفاصيل التقرير الصادر عن "منظمة الأغذية والزراعة" في 2021، ويشير إلى انخفاض صافي معدل الخسارة في مساحة الغابات العالمية بشكل كبير خلال الفترة (1990 - 2020)؛ حيث انخفض صافي معدل الخسارة في مساحة الغابات من 7.8 مليون هكتار سنويًا خلال الفترة (1990 - 2000) إلى 5.2 مليون هكتار سنويًا في الفترة (2000 - 2010)، وداخل القسم أيضا استعراض لنتائج مؤشر الاقتصاد الرقمي والمجتمع في أوروبا الصادر عن المفوضية الأوروبية عام 2020.

ويتضمن قسم "زاوية تحليلية" تحليل يُلقي عبره الضوء على تأثير جائحة كوفيد-19 على صناعة الدواء عالميًّا، بعدما أسفر الانتشار السريع لفيروس "كوفيد-19" عن العديد من الآثار التي تجاوزت المجال الصحي لتشمل مجالات الحياة الأخرى، وذلك تزامنًا مع الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول بدءًا من إغلاق الحدود وتعليق حركة الطيران، وصولًا إلى فرض الحجر الصحي الشامل.

كما تضمنت النشرة "انفوجرافيك" يُبرز تخصيص الحكومة المصرية لنحو 11 مليار جنيه كتمويلات لشراء القمح المحلي من المزارعين. بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه أخرى قبل نهاية الشهر الجاري؛ لتمويل شراء الكميات المورّدة أيضًا خلال موسم2021، من منطلق حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المزارعين، وتحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعي، وتعظيم قدرة المحاصيل والمنتجات الزراعية على المنافسة الدولية.

وعلى المستوى المحلي، تناولت النشرة تفاصيل اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين، لمتابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وكذلك اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي مكتبين استشاريين، لاستكمال استعراض تصورات تطوير منطقة الفسطاط التاريخية.

واحتوت النشرة أيضا على مقال بتوقيع الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، بعنوان " مع استمرار انتشاره عالميًّا.. جهود مصرية متواصلة لمكافحة "كورونا"، وأخيراً رصد لأسعار السلع المحلية والصرف والذهب وأجندة الفعاليات.

وفيما يلي أبرز عناوين النشرة:

رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته بشأن تطوير منطقة الفسطاط التاريخية.

وزير المالية: مصر تسجل أكبر معدل تخفيض للدين في ثلاث سنوات.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي.. ووزير الخارجية المصري في عمان ورام الله.. في قسم التوك شو.

خبر عالمى: وزير الخارجية الأميركي يزور الشرق الأوسط لتعزيز وقف إطلاق النار.

تحليل دولى: إدارة "بايدن" تستغل منافستها مع الصين لكسب التأييد داخليًّا.

استطلاع اليوم: 31.1% من المصريين على علم بمبادرة التمويل العقارى لدعم محدودى الدخل الراغبين فى تملك وحدة سكنية عن طريق قروض طويلة الأجل.

إنفوجرافيك اليوم: ١١ مليار جنيه تمويل حكومي لشراء القمح المحلي من المزارعين في مصر، و5 مليارات أخرى قبل نهاية الشهر الجاري.

فيديوجرافيك اليوم: جهود مصر لتوفير لقاحات كورونا.

مصر فى معلومة: قطاع الشباب والرياضة فى مصر.

زاوية تحليلية: تأثير جائحة كوفيد- 19 على صناعة الدواء عالميًا.

انخفاض صافى معدل الخسارة فى مساحة الغابات العالمية.

نتائج مؤشر الاقتصاد الرقمى والمجتمع فى أوروبا الصادر عام 2020.

مقال اليوم: الدكتور علاء عيد يكتب: جهود مصرية متواصلة لمكافحة كورونا.

أجندة الفعاليات: الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كتاب: مقدمة في تنظيم المعرفة.