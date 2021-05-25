التعليم والمرور الأبرز.. الحكومة تسحب 10 مشروعات قوانين من مجلس النواب

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، انه تلقى رسائل من رئيس مجلس الوزراء يخطره فيها أن مجلس الوزراء قرر سحب عدد من القوانين.

وشملت قائمة القوانين التي قررت الحكومة سحبها من مجلس النواب، ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.

وتضمنت القائمة أيضا مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.

ووفقا للوائح، فإنه من المنتظر أن تخطر اللجان المختصة بقرار الحكومة سحب عدد من مشروعات القوانين من مجلس النواب.