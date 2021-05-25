/632395/رئيس-الشيوخ-يصل-إلى--رواندا للمشاركة-فى-مؤتمر-رؤساء-البرلمانات-الإفريقية

وصل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ و الوفد المرافق له إلى مطار كيجالي بعاصمة رواندا ، للمشاركة فى الدورة الثانية عشر لمؤتمر رؤساء البرلمانات الافريقية، الاعضاء فى الجمعية البرلمانية الفرانكوفونية المقرر عقدة فى "كيجالى" خلال الفترة من ٢٥ الى ٢٨ مايو الجارى.

وكان في استقبال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عند وصوله إلى المطار رئيس مجلس الشيوخ الرواندى.

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وفد برلماني يمني

وتجدر الاشارة إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، استقبل بمكتبه، وفداً برلمانياً يمنياً رفيع المستوى برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني،وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.

وفد برلماني زيمبابوي

كما استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وفد برلماني زيمبابوي رفيع المستوى، الذي يزور مصر في هذه الأيام برئاسة السيد جاكوب ماديندا، رئيس البرلمان الزيمبابوي، وبحضور السيد شيبا شومبياوندا، سفير زيمبابوى، بالقاهرة، وذلك في إطار توطيد العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدين الصديقين