شكوك تحوم حول جاهزية أيمن أشرف في مباراة السوبر الإفريقي..تفاصيل

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يخضع أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبرنامج تأهيلي مصغر، تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة ؛ لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، والتواجد مع الفريق خلال مباراة نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد جاسم بن حمد «ملعب السد» على كأس السوبر الإفريقي.

ويقوم أيمن أشرف بتنفيذ برنامج تأهيلي بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم خلال المباراة الأخيرة أمام صن داونز، والتخلص من حالات الإجهاد التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وخضع «أشرف» لتدريبات منفردة أمس، على هامش مران الأهلي الأول الذي أقيم على ملعب جامعة قطر، ويستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم؛ للتعافي من الإصابة وتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق في المران الجماعي.

وأدى الأهلي مرانه على ملعب جامعة قطر أمس، واشتمل على تدريبات خفيفة؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي والذهني قبل مباراة نهضة بركان المغربي. وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أكد خلالها أن مباراة السوبر الإفريقي90 دقيقة، وعليهم أن يكللوا جهودهم من خلال التتويج بلقب جديد، والاستمرار في الوقوف على منصات التتويج الإفريقي، بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا، وحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها بيوم الجمعة المقبل على ستاد حمد الجاسم “ستاد السد” بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت قائمة الأهلي للمباراة 27 لاعب .

قائمة الأهلي للمباراة

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي كالتالي:

محمد الشناوي و علي لطفي و حمزه علاء و ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

كما أعلن الدكتور أحمد أبو عبله رئيس القطاع الطبي بالنادي الهلي عن جاهزية كلا من علي معلول ظهير أيسر الفريق وسعد سمير المدافع لمباراة الجمعة المقبلة امام نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي على ستاد حمد الجاسم في العاصمة القطرية الدوحة.