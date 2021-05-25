شروط الحج 2021.. تعرف على الضوابط في زمن الكورونا

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شروط الحج 2021 يبحث العديد من المواطنين عن الضوابط التي تم وضعها هذا العام لإقامة الحج دون الوقوع في أزمات صحية تكلف الدولة المزيد من الأعباء، خاصة في ظل محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يرصد شروط الحج 2021 والتفاصيل التي من خلالها يتمكن المواطن إقامة الحج دون خطر، أو توجس من انتشار فيروس كورونا أو الإصابة بالعدوى.

شروط الحج لعام 2021

شملت الضوابط العديد من النقاط التي تحافظ على صحة الحجاج، والتي منها حصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في السعودية ضد فيروس كورونا المستجد، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع، وإلزامية ارتداء الكمامة لجميع الحجاج والعاملين في جميع الأوقات.

تضمنت شروط الحج 2021، إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 ساعة من الوصول للسعودية، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلى المملكة.

ضوابط وشروط الحج في زمن الكورونا

وتتخلل هذه الفترة إعادة الفحص المخبري المعتمد بعد 48 ساعة عن طريق جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج، كما تضمنت الضوابط وصول نسبة التطعيم إلى 60% لسكان مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الفئات المستهدفة بالتطعيم، قبل مطلع ذي الحجة، واستثناء الفئات الأكثر عرضة من الترشح للحج، واقتصار الفئات العمرية بين 18 - 60 عامًا.

ومن أهم الشروط التي تم الكشف عنها لإقامة الحج، الحفاظ على التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر بين الحجاج، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات بحيث تكون كل مجموعة معرفة مسبقًا ومع قائد مجموعة مرافق واحد على الأقل، حيث لا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج، وتحديد فترات البقاء بمناطق الحج لكل مرحلة.

الجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية سمحت العام الماضي لعدد محدود من المواطنين والمقيمين بالبلاد أداء مناسك الحج، لكنها سمحت لاحقًا بأداء العمرة للمقيمين والأجانب على مراحل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وانتشاره في الأنحاء، حيث لجئت مؤخرًا إلى تعليق الطيران لعدد من الدول من بينهم مصر للتمكن من حصر الفيروس.