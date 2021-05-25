/632399/شكاوى-جماعية-لأمهات-مصر-بسبب-ضيق-الوقت-في-الامتحان-التجريبي--للثانوية-العامة

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك شكاوي من ضيق الوقت المخصص للإمتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة في الفيزياء والتاريخ والأحياء.

زمن امتحان الثانوية العامة

وشهدت صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليقات كثيره من جانب أولياء الأمور، حيث قالت: ولي أمر: "الإمتحان كويس بس المشكلة فى الوقت، بنتى حلت ٩ أسئلة بس فى الفيزيا بالرغم من إن الإمتحان معقول لأن مافيش وقت".

الثانوية العامة

وأضافت ولي أمر: "أسئلة الفيزيا فيها أفكار جديده بس تتحل، المشكلة كانت في الوقت، الإمتحان ٣٠ سؤال هو وصل للسوال ال١٥ بس والوقت انتهي"، وتابعت أخري: "هل يعقل ٣٠ سؤال فيزياء في ٣٠ دقيقة؟، ابني جاوب على ١٠ أسئلة فقط، يعني يوم ما نكون عارفين نجاوب ميكونش فيه وقت الرحمة من عندك يارب".

برنامج التنويهات

وذكرت ولي أمر أخري: "أنا بالنسبة ليا عندى اتنين توأم، بتاع العلمى ما لحقش يحل غير 12 سؤال فى الفيزيا على ما الإمتحان فتح، والتانى الأدبى إمتحان التاريخ ما فتحش أصلا، والميس اللى حاولت تحل معاه المشكلة تقوله انت مش متسجل أصلا عند الوزارة على برنامج التنويهات، ازاى يعنى وهو ممتحن عربى وانجليزى وايطالى؟".

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وقالت أخري: "الوقت قليل اوي علي الإمتحان في مادة التاريخ"، وأضافت أخري: "دلوقتى البنات خرجوا من الأحياء نفس الكلام الوقت طبعا قليل جدا في نص ساعة".