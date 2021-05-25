/632400/مستهل-تعاملات-جلسة-اليوم-تراجع-جماعي-لمؤشرات-البورصة-المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضًا.

تراجع المؤشرات

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 10732 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 2142 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13131 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4149 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 2187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 3126 نقطة.

إيقاف التداول على اسهم

كما تم إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم رواد السياحة-رواد، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، راية القابضة للاستثمارات المالية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس). فيما أعلنت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية، اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو الجاري، مع تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة. كما أعلنت قرار الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة لحين نشر بيان من الهيئة.

البورصة أمس الاثنين 24 مايو

فيما شهدت أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 24-5-2021.

وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 670 مليار جنيه.

إيقاف تداول 31 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، سماد مصر (ايجيفرت)، أسمنت سيناء، العبور للاستثمار العقاري، المجموعة المصرية العقارية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الحديد والصلب المصرية.

بالاضافة الى الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، دلتا للإنشاء والتعمير، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، رواد السياحة-رواد، دايس للملابس الجاهزة، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العربية للصناعات الهندسية.

إيقاف تداول أسهم كونتكت المالية

كما تم إيقاف تداول أسهم كونتكت المالية القابضة، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن مصر العليا، مطاحن وسط وغرب الدلتا، المنصورة للدواجن، الألومنيوم العربية، جلاكسو سميثكلاين، ارابيا انفستمنتس هولدنج، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، العربية للمحابس.