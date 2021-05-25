/632401/جالاتا-سراي-يرغب-في-خدمات-مصطفى-محمد-وعرض-من-أحد-الفرق-الفرنسية

أشارت تقارير صحيفة تركية صباح اليوم الثلاثاء أن فريق جالاتا سراي سيفعل عقد الشراء في بند “الأناكوندا”مصطفى محمد، حيث يريد الفريق التركي الإستفادة من خدمات الدولي المصري ومهاجم الزمالك مصطفى محمد.

الجدير بالذكر أن فريق جالاتا سراي التركي تعاقد مع المهاجم الدولي مصطفى محمد، في الانتقالات الشتوية السابقة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء, خاصة مع تألق النجم المصري مصطفى محمد في صفوف النادي التركي جالاتا سراي، حيث شارك الانوكاندا مصطفى محمد 17 مباراة مع العملاق التركي جالاتا سرايا، وسجل 8 أهداف في بطولة الدوري التركي، بينما سجل هدفا وحيدا في بطولة الكأس، ومن خلال ذلك أبدى العملاق التركي جالاتا سراي رغبة الاستفادة بخدمات مصطفى محمد، عن طريق تفعيل بند الشراء الموجود بعقد اللاعب.

انتقل مصطفى محمد إلى جالاتا سرايا التركي، قادما من فريق الزمالك على سبيل الإعارة مع أحقية شراء جالاتا سرايا للاعب مقابل 4 مليون دولار، وذلك بعدما فشل الفريق الفرنسي سانت اتيان بالتعاقد مع ادارة القلعة البيضاء من أجل انضمام اللاعب إلى صفوفه في الانتقالات الشتوية السابقة، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع ادارة الزمالك بخصوص المقابل المادي لشراء اللاعب.

مارسليا يجهز20 مليون للتعاقد مع مصطفى محمد

يذكر انه قد نشرت تقارير صحفية في وقت سابق، عن رغبة الفريق الفرنسي مارسيليا في الاستفادة بخدمات الدولي مصطفى محمد، حيث تواصلت ادارة فريق مارسيليا الفرنسي مع الفريق التركي جالاتا سراي لشراء اللاعب مصطفى محمد ب 20 مليون يورو، ولكن مصطفى جنكيز رئيس نادي جالاتا سراي أبدى إعجابه بمصطفى محمد، ويريد الحصول على خدمات اللاعب الشاب سواء إذا كان سيستمر أو سيرحل في المستقبل.