/632402/أسعار-ومواعيد-قطارات-الاسكندرية-المنصورة-2021
يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، عن أسعار ومواعيد قطارات الاسكندرية المنصورة والعكس في العام الحالي 2021.
ويوميا هناك ثلاثة قطارات تتجه من الاسكندرية إلي المنصورة والعكس، وهي تتوفر في مواعيد مختلفة.
مواعيد قطارات الاسكندرية المنصورة 2021
.1 يتجه القطار المكيف والمميز رقم 586 من الاسكندرية في تمام الساعة 2:15 مساء حتي يصل إلي المنصورة الساعة 5:45 مساء. .2 يتجه القطار المكيف درجة ثانية رقم 568 من الإسكندرية في تمام الساعة 6:15 مساء حتي يصل إلي المنصورة الساعة 9:20 مساء. .3 يتجه القطار المكيف والمميز درجة ثانية رقم 518 من الإسكندرية في تمام الساعة 9:15 مساء حتي يصل إلي المنصورة الساعة 12:15 صباحا.
مواعيد قطارات المنصورة الإسكندرية 2021
.1 يتجه القطار المكيف والمميز رقم 584 من المنصورة في تمام الساعة 5:15 صباحا ثم يصل إلي الأسكندرية الساعة الثامنة والنصف صباحا. .2 يتجه القطار المميز والمكيف درجة ثانية رقم 566 من الإسكندرية في تمام الساعة 9:00 صباحا حتي يصل إلي المنصورة الساعة 12:20 ظهرا. .3 يتجه قطار سرعة مكيف ومميز درجة ثانية رقم 516 من الإسكندرية في تمام الساعة 5:15 مساء حتي يصل إلي المنصورة الساعة 8:10 مساء.
أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية المنصورة 2021
يمكنك حجز تذكرة القطار عن طريق خدمة الأون لاين، أو تحميل التطبيق علي هاتفك، والدفع عن طريق الماستر كارد، او الفيزا الخاصة بك. وتبلغ سعر تذكرة القطار المكيف والمميز درجة ثانية من الاسكندرية الي المنصورة 29 جنية مصري.
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