كاملة أبو ذكري تكشف عن شخصية شريف دسوقي خلف الأضواء

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دعمت المخرجة كاملة أبو ذكري، الفنان شريف دسوقي في أزمته بعدما تم بتر قدمه، كاشفة عن حكايات جمعتها معه خلف الكواليس في مسلسل بـ 100 وش الذي لاقى إعجاب الجمهور.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وكواليس الظهور الأشهر للفنان شريف دسوقي، والذي جسد من خلاله شخصية "سبعبع" في رمضان 2020.

كاملة أبو ذكري تدعم شريف دسوقي

كتبت كاملة أبو ذكري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلة: "لما كنا بنصور 100 وش.. في مشاهد حضور جميع الممثلين كتير كانوا بيحاولوا يظهروا بحركة أو بجملة زيادة، ودايما أستاذ شريف كان يقعد ساكت ويقف ورا".

وتابعت: كنت أقوله حتى لو كنت في أخر الكادر وراء وساكت القلب بيروحولك.. والعين شايفاك كريم نادر مدير التصوير كان دائما يقولي، شريف دسوقي مش محتاج نور هو منور لوحده.

واختتمت حديثها داعمة الفنان شريف دسوقي، قائلة: “حضرتك موهبة و قلب نادر.. ربنا حيتم شفاك علي خير بإذن الله”.

إصابة شريف دسوقي

تعرض شريف دسوقي، لإصابة أثناء تصوير أحد الأفلام، وبعد الفحوصات اكتشف أنه يعاني من مرض السكر في مرحلة متقدمة وبعد خلال 11 يومًا أصيب بضغط وسكر وحمرة وقدم سكري، لتسوء حالته ويدخل إلى المستشفى كي يجري عملية جراحية لبتر قدمه لصعوبة حالته التي كانت من الممكن أن تصل حد الموت حسبما أفادت الفنانة بدرية طلبة.

ظهر الفنان شريف دسوقى، كضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عُرضه في رمضان المنقضى، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم القامة يحيى الفخرانى، والفنانة أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.