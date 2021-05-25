/632406/مدبولي-يفتتح-المجمع-الصناعي-لمجموعة-العربي-لإنتاج-أجهزة-الطهي

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الدولة تُشجع القطاع الخاص باعتباره شريكًا مهمًا في مسيرة النهضة التنموية الحالية تحت قيادة الرئيس السيسي.

بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف وحدة سنويًا

وافتتح مدبولي المجمع الصناعي لمجموعة "العربي" لإنتاج أجهزة الطهي، وهو على مساحة 27 ألف م2 ويوفر 2000 فرصة عمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف وحدة سنويًا.

والمصنع يُغطي احتياجات السوق المصرية وأسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

متخصص في إنتاج أجهزة الطهي

وافتتح مدبولي، والمهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي للمجموعة، صباح اليوم، المُجمع الصناعي لمجموعة "العربي" بمدينة قليوب، المتخصص في إنتاج أجهزة الطهي، بحضور عدد من مسئولي المجموعة .

توطين مختلف الصناعات

وقال: لقد حققنا خطوات ملموسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولا تزال أمامنا بعض التحديات، ولذا فمن الضروري مشاركة القطاع الخاص في مواجهة هذه التحديات، والتي من بينها ضرورة العمل على توفير مليون فرصة عمل سنوياً، في ظل ظروف صعبة نظرًا لجائحة كورونا.

كما أكد رئيس الوزراء سعي الدولة إلى توطين مختلف الصناعات، وتعظيم المُكّون المحلي في التصنيع، إلى جانب الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعات، باعتبار أن الصناعة ستقود قاطرة التنمية في المرحلة المقبلة.

على مساحة ٢٧ ألف متر

واستمع مدبولي لعرض تقديمي من المهندس محمد صلاح العربي، مدير مصنع البوتاجاز، حول المجمع الصناعي الجديد، مشيرا إلى أن المُجمع الجديد تم تأسيسه على مساحة ٢٧ ألف متر، ويوفر ما يقرب من ٢٠٠٠ فرصة عمل، ويضم مصنعين أحدهما لإنتاج بوتاجازات "لاجيرمانيا" الإيطالية بطاقة إنتاجية تصل إلى ٥٠٠ ألف وحدة سنويا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى ٧٠%.