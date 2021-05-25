/632409/الموت-يفجع-نانسي-صلاح-للمرة-الثانية-بعد-يومين-من-وفاة-والدتها

كشفت الفنانة نانسي صلاح، عن وفاة شقيقتها ميرفت التي تعد بمثابة الأم الثانية لها، وذلك بعد يومين من وفاة والدتها الحقيقة ولكنها آمنت بالصبر وعدم الإعتراض على قضاء الله.

دوت الخليج يكشف وفاة ميرفت شقيقة الفنانة نانسي صلاح بعد يومين من وفاة والدتها، لتتوالى عليها الأزمات خلال فترة قصيرة.

نانسي صلاح تعلن وفاة شقيقتها ميرفت

كتبت نانسي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلنة وفاة شقيقتها وتفاصيل الجنازة قائلة: "البقاء والدوام لله وحده، لله ما أعطى ولله ما أخذ، انتقلت إلى رحمة الله أختي الكبيرة وأمي التانية ميرفت عبدالفتاح، العزاء والدفنة بإذن الله في المقابر، مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الضهر الساعة 11.51 اللهم أجرنا في مصيبتنا ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته آمين يا رب العالمين قلبي واجعني يا رب، برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة".

نانسي صلاح تكشف وفاة والدتها منذ يومين

وكان قد كشفت الفنانة نانسي صلاح نبأ وفاة والدتها صباح يوم الأحد من خلال خاصية استوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فكتبت: "لا إله إلا الله، أمي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته.. آمين يا رب العالمين".

نبذة عن نانسي صلاح

نانسي صلاح ممثلة مصرية، درست ‏كلية إعلام‏ في ‏جامعة القاهرة‏ شارك عدد من المسرحيات لدي مسرح جامعة عين شمس بدات مشوارها الفني فيلم "سكر مر" تجسد فى الفيلم دور سامية الشقيقة الصغرى لهيثم أحمد زكى، كانت بداية انتلاقتها الحقيقية في برنامج «SNL بالعربي» .

شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية أخرهم فيلم "ماما حامل" بطولة النجمة ليلى علوي، كما شاركت في فيلم "ساعة شيطان"، بطولة خالد الصاوى، وباسم سمرة، وأبرزت دورها من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية المميزة، منهم مسلسل "أبو العروسة" أمام سوسن بدر وسيد رجب، ومسلسل ليه لأ حكاية "أمل حياتي" بجانب حنان مطاوع.