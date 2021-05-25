/632410/طلب-إحاطة-بشأن-عدم-التزام-الحكومة-بالإجراءات-الاحترازية-لمواجهة-فيروس-كورونا

انتقد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب التصريحات التى تصدر من عدد من المسئولين بإن المواطن ما زال غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية

وقال النائب محمد عبد الله، فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إننى أدعو الدكتور مصطفى مدبولى لزيارة اى موقع تنفيذى او خدمى او مصرفى داخل نطاق اى محافظة او مدينة ليرى بنفسه ان موظفى مكاتب الشهر العقارى والبنوك وشركات الاتصالات ومكاتب البريد ومجالس المدينة وغيرها من المواقع الاخرى وقد تخلوا عن ابسط الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وهى ارتداء الكمامات بعيداً عن نظافة المكاتب والطرقات ودورات المياه.

زين الدين يطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين تحية قلبية الى جميع العاملين والمهندسين والفنيين داخل مختلف المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى جميع انحاء البلاد والمزارعين المصريين الشرفاء فى حقولهم لانهم فى مقدمة من يلتزمون التزاما كاملا وحقيقيا بجميع التعليمات والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مطالبا من الحكومة ان تمثل القدوة والمثل فى جميع الجهات التنفيذية والمواقع والخدمات الجماهيرية فى تطبيق هذه الاجراءات لمواجهة هذا الفيروس الخطير الذى ينتشر بصورة رهيبة.