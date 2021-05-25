الأنبا سلوانس.. أول ضحايا كورونا من المجمع المقدس

جدة - نرمين السيد - سلوانس اسم لاتينى يعنى المسئوول، أما عن الشخص فكانت "الطيبة" هى الصفة اللازمة له والمعبرة عنه طوال رحلة الخدمة الكنسية والتى اشتهرت منذ أن تولى قطاع مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، ولأنه رجل روحانى بالدرجة الأولى لم يرد الدخول فى أى نزاعات أو صراعات، ترك الإيبارشية واتجه إلى حياة الهدوء والحياة التى عشقها وهى حياة الرهبنة لذلك فرح جدا بتولى رئاسة دير صغير هو دير الانبا باخوميوس الشايب بالأقصر، والذى أسسه الأنبا باخوميوس مؤسس رهبنة الشركة وواضع قوانين الحياة الديرية للرهبان فى العالم، ومن المصادفة الغريبة أن الأنبا باخوميوس مات متأثرا بوباء الطعون .لتمر القرون ويموت الأنبا سلوانس مؤسس النهضة الرهبانية والمعمارية الحديثة بدير الشايب بوباء أيضا ولكنه وباء كورونا.

والأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الشايب ولد بمحافظة قنا فى 16 فبراير 1946، وتخرَّج فى كلية الصيدلة بجامعة أسيوط عام 1971، وترهب بدير القديس الأنبا بيشوى فى وادى النطرون يوم 22 مارس 1978 باسم الراهب رويس الأنبا بيشوى، سيم أسقفًا عامًّا بيد البابا شنودة الثالث وأسندت إليه مسؤولية قطاع كنائس مصر القديمة فى 30 مايو 1999.

كلفه قداسة البابا تواضروس الثانى بالإشراف على دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر فى قبل تجليسه على كرسى الدير بعدة شهور، وأعلنه البابا أسقفًا ورئيسًا لدير الشايب فى 16 نوفمبر 2013 ليرعى الدير بهدوء وكفاءة وحب حتى توغل الوباء اللعين بين رهبان الدير وأصابه كواحد من هؤلاء الرهبان، فهو لم يعزل نفسه عنهم أو يعتبر نفسه رئيسا عليهم بل أخ لهم، فأصيب وتوفى بالوباء، وكان يعالج فى نفس المستشفى مع رهبان الدير الذين يتخوف كثيرين أن تأتى منه أخبار سيئة عديدة الأيام القادمة.

وفى كلمة عزاء قال الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة: نقدم العزاء فى نياحة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، عزاءنا لقداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى أمد الرب حياته وعزاءنا لمجمع رهبان الدير العامر وللأسرة المباركة ولكل أبنائه وأحبائه فى داخل مصر وخارجها ونتذكر لنيافته حبه المخلص للحياة الرهبانية منذ أواخر السبعينات بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى العامر ونتذكر لنيافته تعب محبته فى خدمته أحياء القاهرة وكنائسها سواء فى منطقة عين شمس أو منطقة مصر القديمة، وقد كانت أهم فضائله حب المذبح والقداس والتدبير الحسن لرهبان الدير وفضيلة الالتزام بقوانين الكنيسة وقوانين الرهبنة وروح الشفافية التى كان يتمتع بها والصدق والإخلاص فى خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، نياحاً لروحه الطاهرة وعزاءاً لأبنائه وأحبائه.