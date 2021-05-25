الدكتور محمد خفاجى يتحدث عن حقوق مصر المائية من واقع أحكام لـ العدل الدولية

جدة - نرمين السيد - - المبدأين السابع والثامن 2010 للعدل الدولية: وجوب تقييم الأثر البيئى لمنع الضرر الجسيم العابر للحدود، والإخطار المسبق بالمشروعات الجديدة (قضية مطحنة لب الورق السليلوزية على ضفة النهر Pulp Mills case)

يقول الدكتور محمد خفاجى، أن حكم محكمة العدل الدولية - وهى أعلى هيئة قضائية فى منظومة الأمم المتحدة - الصادر فى 20 أبريل 2010 بشأن قضية مصانع اللب على نهر أوروجواى جاء مؤكداً على مبدأ عدم التسبب فى ضرر جسيم فى ضوء مبدأ أخر هو العناية الواجبة، وقد انتهت المحكمة إلى أن المبدأ المشار إليه لا يقصد به فقط ضرورة اعتماد معايير وتدابير مناسبة، وإنما يقصد به أيضا وجوب ممارسة درجة معينة من اليقظة فى تنفيذ المشاريع، وكذلك ممارسة الرقابة من النواحى الإدارية على الشركات العامة والخاصة من أجل الحفاظ على حقوق الدول الأخرى.

ويضيف الدكتور محمد خفاجى، أن الاستقرار القضائى الدولى وفقاً لحكم محكمة العدل الدولية يقضى بالالتزام ببذل العناية الواجبة لمنع الضرر الجسيم العابر للحدود ووجوب الإخطار المسبق بالمشروعات الجديدة فى قضية مصنعى اللب على النهر الحدودى بين الأرجنتين وأوروجواى Pulp Mills case عام 2010، وأيضا ضرورة تقييم الأثر البيئى المتعلق بالأنشطة التى لها آثار محتملة والعابرة للحدود، كما أكدت على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن أوروجواى قد خرقت التزاماتها الإجرائية دون الالتزامات الجوهرية وأكدت على مبدأ التعاون والتشاور بين الدول النهرية المشتركة فى مجرى مائى واحد وبصفة خاصة ضرورة احترام مبدأ الإخطار المسبق عند الشروع فى إقامة أية مشروعات من دول المنبع على الأنهار الدولية والتى من شأنها الإضرار بدول المجرى المائى الأخرى سواء بتلويث مياه المجرى أو تقليل حصص المياه.

ويذكر الدكتور محمد خفاجى نقطة جوهرية أن مبدأ الإخطار المسبق عند الشروع فى إقامة أية مشروعات من دول المنبع على الأنهار الدولية والتى من شأنها الإضرار بدول المجرى المائى الأخرى سواء بتلويث مياه المجرى أو تقليل حصص المياه، لم تلتزم به إثيوبيا بصدد سد النهضة بحسبان أن تشكيل لجنة الخبراء لا يعدو أن يكون سوى من قبيل قواعد الإجراءات التمهيدية ولا ينطبق عليه وصف الإخطار بالمعنى الفنى الدقيق كما عناه المشرع الدولى وكما رمى إليه الاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية.

ويضيف أن وقائع النزاع النهرى تتلخص فى أن أوروجواى شرعت فى بناء مصنعى لب من السليولوز يقعان على ضفاف نهر أوروجواى وهو النهر الحدودى بين الأرجنتين وأوروجواى حيث يخضع نهر أوروجواى لقانون أوروجواى للنهر لعام 1975 ينظم القواعد الخاصة بحماية النهر والمتطلبات الإجرائية لإخطار المشاريع وإنشاء لجنة مشتركة بين الأرجنتين وأوروجواى، وأن النزاع بدأ عام 2002 حينما قامت الشركة الإسبانية ENCE بإبلاغ الشركة الفنلندية Botnia CARU بعزمها على بناء مطحنة لب، وفى عام 2004 أخبرت الشركة عزمها على بناء مطحنة لب الورق السليلوزية على ضفة النهر، على أراضى الأوروجواى إلا أن الأرجنتين عارضت بشدة إقامة ذلك المشروع وعارض الشعب الأرجنتينى ذلك وفى عام 2006 لجأت الأرجنتين إلى محكمة العدل الدولية.

وبتاريخ 4 مايو 2006 ، أودعت الأرجنتين طلبًا لإقامة دعوى ضد أوروجواى بشأن انتهاكات من جانب أوروجواى للالتزامات الواقعة عليها بموجب النظام الأساسى لنهر أوروجواى، وهى معاهدة وقعتها الدولتان فى 26 فبراير 1975 لغرض إنشاء الآلية المشتركة اللازمة للاستخدام الأمثل والعقلانى لذلك الجزء من النهر الذى يشكل الحدود المشتركة بينهما. وقد اتهمت الأرجنتين أوروجواى بأنها سمحت من جانب واحد ببناء مطحنتين لباب على نهر أوروجواى دون الامتثال للإخطار المسبق الإلزامى وإجراءات التشاور بموجب قانون 1975 الأساسى، كما ادعت الأرجنتين أن هذه المطاحن تشكل تهديداً للنهر وبيئته ومن المرجح أن تسبب أضراراً بنوعية مياه النهر وأضراراً أخرى جسيمة عابرة للحدود للأرجنتين.

وقد كان طلب الأرجنتين فى بادئ الأمر مقصورا على طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، حيث طلبت أن تأمر أوروجواى بتعليق تراخيص بناء المطاحن وجميع أعمال البناء لحين حسم النزاع من المحكمة، وطلبت تعاونها التعاون مع الأرجنتين بهدف حماية البيئة المائية لنهر أوروجواى والحفاظ عليها، والامتناع عن اتخاذ أى إجراء انفرادى آخر فيما يتعلق ببناء المطاحن التى تتعارض مع النظام الأساسى لعام 1975، والامتناع عن أى إجراء آخر قد يؤدى إلى تفاقم النزاع أو جعل تسويته أكثر صعوبة.

وفى 29 نوفمبر 2006، قدمت أوروجواى بدورها طلبًا باتخاذ التدابير المؤقتة تأسيسا على أنه اعتبارًا من 20 نوفمبر 2006، قامت مجموعات منظمة من المواطنين الأرجنتينيين بإغلاق "جسر دولى حيوي" فوق نهر أوروجواى، ولم تبذل الأرجنتين أى جهد لإنهاء الحصار، واختتمت أوروجواى طلبها من المحكمة بأن تأمر الأرجنتين باتخاذ "جميع الخطوات المعقولة والمناسبة لمنع أو إنهاء انقطاع العبور بين أوروغواى والأرجنتين، بما فى ذلك إغلاق الجسور أو الطرق بين الدولتين بما يؤدى إلى تفاقم أو صعوبة تسوية هذا النزاع.

ويشير الدكتور محمد خفاجى، أن المحكمة أصدرت حكمها فى 20 أبريل 2010 انتهت فيه إلى أنه فيما يتعلق بحجة الأرجنتين بأن المشاريع قد أذن بها أوروغواى فى انتهاك لآلية الإخطار المسبق والتشاور المنصوص عليها فى المادة 7 إلى رقم 13 من النظام الأساسى لعام 1975 - الانتهاكات الإجرائية - فقد لاحظت المحكمة أن أوروجواى لم تبلغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواى (CARU) بالمشاريع على النحو المنصوص عليه فى النظام الأساسى.

وخلصت المحكمة إلى أنه من خلال عدم إبلاغ لجنة (CARU) بالأعمال المخطط لها قبل إصدار التراخيص البيئية الأولية لكل من المطاحن ولمحطة الميناء المجاورة لمصنعى (Orion) و (Botnia) ، وعدم إخطار الأرجنتين بالخطط من خلال CARU، وأن أوروجواى قد انتهكت قانون 1975 الأساسى.

كما أكدت المحكمة أنه بموجب قانون 1975 الأساسى يقع على عاتق الأطراف التزام قانونى قوامه مواصلة تعاونهم من خلال لجنة CARU وتمكينها من ابتكار الوسائل اللازمة لتعزيز الاستخدام العادل للنهر مع حماية بيئته.

ويختتم الدكتور محمد خفاجى صفوة، القول أن محكمة العدل الدولية انتهت إلى أن أوروجواى ملزمة بموجب معاهدة بإخطار الأرجنتين والتشاور معها قبل السماح بمصانع اللب - ببناء واحدة من أكبر مصانع اللب فى العالم فى عام 2005، والتى كانت تحول رقائق الخشب إلى عجينة ورق على ضفاف النهر منذ نوفمبر 2007- والسماح ببدء البناء، وأن أوروجواى خالفت هذا الالتزام، والرأى عندى أن هذا الحكم يُعد علامة فى فقه محكمة العدل الدولية بشأن قانون البيئة والمجارى المائية المشتركة حيث اعترفت المحكمة بتقييم الأثر البيئى وأصبح التزامًا للقانون الدولى العام.

كما أوضحت المحكمة تعاريف "التنمية المستدامة" و "الاستخدام المنصف والمعقول" و "المجارى المائية المشتركة العابرة للحدود" من خلال تفسير تلك المصطلحات فى ضوء وقائع هذه القضية، وأخيرا أكدت المحكمة على التزام الطرفين بتنسيق أنشطتهما التنظيمية للحفاظ على التوازن البيئى للنهر، على النحو المطلوب فى المادة 36 من النظام الأساسى لعام 1975، مما يعكس أهمية الاهتمام المشترك المعبر عنه فى قانون 1975 الأساسى.

وسوف نواصل عرض الجزء الثامن من دراسة الفقيه المصرى عن تحليله لأهم أحكام محكمة العدل الدولية وما قررته من المبادئ المؤيدة للموقف المصرى والداعمة لحقوق مصر التاريخية على مياه نهر النيل بما لا ينتقص من حصصها أو يسمح بالتصرفات الأحادية دون اتفاق وتفويض مع الدول المتشاطئة.