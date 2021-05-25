مدبولى: تحديات كورونا كبيرة.. والقطاع الخاص يساند الحكومة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وفى مقدمتها البطالة، لافتًا إلى ضرورة عمل القطاع الخاص مع الحكومة لمواجهة هذا التحدى من خلال المشاركة فى توفير مليون فرصة عمل سنويًا لشباب الخريجين.





وقال مدبولى، خلال افتتاحه المجمع الصناعى لمجموعة "العربى" بمدينة قليوب اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعتبر القاع الخاص شريكًا أساسيًا فى التنمية وأنها تعمل على تفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة. واستمع رئيس الوزراء لعرض تقديمى من المهندس محمد صلاح العربى، مدير مصنع البوتاجاز، حول المجمع الصناعى الجديد، مشيرًا إلى أن المُجمع الجديد تم تأسيسه على مساحة 27 ألف متر، ويوفر ما يقرب من ألفى فرصة عمل، ويضم مصنعين، أحدهما لإنتاج بوتاجازات "لاجيرمانيا" الإيطالية بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف وحدة سنويًا وبنسبة تصنيع محلى تصل إلى 70%.

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