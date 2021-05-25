وزارة الصحة: 73.5% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسب التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية لـ 73.5% بعد تعافى 187446 حالة حتى اليوم، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه يتم تسجيل الحالات الإيجابية الجديدة بعد ثبوت إيجابيتها للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب 01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.