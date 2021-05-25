وزير الإعلام السعودى يستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري

استقبل معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في مكتبه بالرياض اليوم، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري كرم كامل إبراهيم جبر.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي بين المملكة وجمهورية مصر العربية.

ويأتي ذلك ضمن برنامج زيارة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري إلى المملكة.