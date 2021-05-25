طارق الخولى لـ دوت الخليج: نساند وندعم القضية الفلسطينية «فيديو»

/632404/طارق-الخولى-لـ-تحيا-مصر-نساند-وندعم-القضية-الفلسطينية-فيديو

أشاد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية خلال الأحداث الاخيرة، مؤكدا أن مصر هي السند الأول للقضية الفلسطينية، وتعاملت معها على أكثر من محور منها السياسي والدبلوماسي.

وأشار عضو مجلس النواب، طارق الخولى، إلى الدور المحوري الذي قامت به القيادة السياسية بتوجيهات من الرئيس السيسي، والذي أكد على أهمية الدور المصري من خلال المتابعين الدوليين والصحافة الدولية فى وقف الاعتداءات التي تتم من خلال قوات الاحتلال .

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وثمن النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالدور الإغاثي الذي لعبته الدولة المصرية، من خلال قافلة المساعدات الغذائية والطبية التي اطلقتها تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، بالتعاون مع عدد من الأحزاب السياسية، وذلك بالتزامن مع توجيهات الرئيس السيسي وإعلان مبادرة إعمار غزه بتخصيص 500 مليون دولار، وبمشاركة شركات مصرية متخصصة.

مساعي الخارجية المصرية

وأشار النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى الإشادات التي وجهت إلى مصر والقيادة السياسية من خلال المجتمع الدولي، على الجهود التي بذلتها الدولة المصرية فى وقف العنف والتصعيد بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينين،مؤكدا ان مساعي الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية نحو الجلوس على مائدة التفاوض والوصول إلى حل عادل وشامل فى هذه القضية ينتهي بإقامة اىلدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

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هذا وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطاره من مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، علي رأسها مشروع قانون التعليم الذي يستهدف تعديل نظام الثانوية العامة من عام إلي 3أعوام والذي سبق وأن رفضه مجلس الشيوخ فى جلساته العامة.