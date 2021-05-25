رسميا:تأجيل مباراة الأهلي والزمالك 99 بدوري الجمهورية

/632412/رسمياتأجيل-مباراة-الأهلي-والزمالك-99--بدوري-الجمهورية

نص الخطاب

وجاء نص الخطاب كالتالي : “الحاقا لخطابنا بتاريخ 16/5/2021 ، بشأن قرار إدارة المسابقات بإقامة مباراة بين الزمالك والأهلي مواليد ٩٩ يوم الأربعاء الموافق 26/5/2021 ، بملعب السكة الحديد، قرر الاتحاد عدم إقامة المباراة ، المذكورة في الموعد المحدد”.

وكان النادي الأهلي فاز على الزمالك 2-1 في المباراة الختامية لبطولة الجمهورية مواليد 99، ليتساوى الفريقان في النقاط مع تفوق الزمالك في فارق الأهداف، وتفوق الأهلي بالمواجهات المباشرة، ليحتفل كلا الفريقين بعد انتهاء المباراة بعد اعتقاد كلا منهما أنه البطل.

سبب الازمة

واحتفل الزمالك معتقدا أنه البطل باعتباره الأكثر إحرازا للأهداف بينما الأهلي احتفل باللقب بعامل المواجهات المباشرة بينه وبين الزمالك ، لتسود حالة من الضجة بعد المباراة بسبب احتفال الفريقين باللقب ،ليخرج اتحاد الكرة ويعلن إقامةمباراة فاصلة بين الفريقان لتحديد بطل دوري الجمهورية 99 .

فوضى مابعد المباراة

ولكن تم تأجيل المباراة بعد ذلك من قبل الجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة لأجل غير مسمى وذلك على خلفية ما حدث بعد المباراة من قبل لاعبي الزمالك. وكان لاعبو الزمالك قد تعرضوا للإيقاف لمدة 12 مباراة وذلك نظرا لما بدر منهم بعد المباراة حيث قاموا بنشر فيديو مسئ لبعض رموز النادي الأهلي لتقوم لجنة العقوبات بفرض عقوبة قاسية على اللاعبين على خلفية ما بدر منهم في الفيديو.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نجح في الفوز بمباراته الأخيرة أمام المصري البورسعيدي في الجولة الـ24 من منافسات الدوري المصري بنتيجة 3:2 في مباراة قوية وممتعة من جانب الطرفين ،والتي أقيمت على ستاد الأسكندرية .

تشكيل الزمالك في مباراة المصري

ودخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط:طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك لمواجهة المصري

جنش ومحمد عبد السلام وحازم إمام وعبد الشافي وشيكابالا ومحمود عبد العزيز وروقة واسامة فيصل ومروان حمدي