أيمن أبو العلا لـ دوت الخليج: السيسي رئيس عربي مخلص وداعم للقضية الفلسطينية «فيديو»

/632413/أيمن-أبو-العلا-لـ-تحيا-مصر-السيسي-رئيس-عربي-مخلص-وداعم-للقضية-الفلسطينية-فيديو

أشاد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بدور القيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية، موجهًا التحية للشعب الفلسطيني على صموده خلال الاعتداءات الاسرائيلية والقصف العشوائي على قطاع غزة.

وحدة الشعب الفلسطيني

ودعا النائب أيمن ابو العلا، عضو مجلس النواب، الشعب الفلسطيني إلى الاتحاد والتكاتف من أجل القضية الفلسطينية، والالتفاف نحو الهدف، وتوحيد الصف للحصول على حقوقهم الانسانية فى إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

ووجه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه رئيس عربي مخلص للقضية الفلسطينية، ومشيدا بإطلاق الرئيس السيسي لمبادرة إعمار غزه، وتخصيص 500 مليون دولار لإعادة الإعمار وبمشاركة شركات مصرية متخصصة.

الشرعية الدولية

وأكد النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري الداعم بشدة للقضية الفلسطينية، سيجعل العالم يعترف بالدولة الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية، والأمم المتحدة وعاصمتها القدس الشرقية.

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هذا وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطاره من مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، علي رأسها مشروع قانون التعليم الذي يستهدف تعديل نظام الثانوية العامة من عام إلي 3أعوام والذي سبق وأن رفضه مجلس الشيوخ فى جلساته العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، قد على مشروع قانون الوقف الخيري خلال جلسته العامة أمس.