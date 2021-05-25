مواجهات قوية تنتظر الزمالك خلال الشهر المقبل..تفاصيل

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حافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على سلسلة انتصاراته بعد فوزه المثير على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون للدوري الممتاز.

ورفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط إلى النقطة 54 في قمة ترتيب جدول الدوري بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه النادي الأهلي والذي يحتل وصافة الدوري المصري برصيد 41 نقطة ولكن مع 5 مباريات أقل عن الزمالك.

وحقق نادي الزمالك الفوز في 16 لقاء وتعادل في 6 مباريات بينما خسر في مباراتين فقط ، وأحرز الفريق 44 هدفا كأقوى خط هجوم في المسابقة ، وتلقت شباكه 18 هدفا كثأني أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في البطولة حتى الأن.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج موجهات الفارس الأبيض حتى 5 يونيو المقبل،وينتظر نادي الزمالك العديد من المباريات الهامة خلال اللشهر المقبل في بطولتي الدوري المصري وكأس مصر

مباريات الزمالك في الشهر المقبل

٥ مواجهات نارية في الفترة المقبلة نستعرضها كالتالي:- الزمالك ضد الإسماعيلي يوم الخميس 27 مايو في دور الـ16 لكأس مصر على ستاد السويس الجديد. الزمالك ضد الجونة في الجولة الخامسة والعشرون يوم الأحد 30 مايو على ستاد الجونة. الزمالك ضد أسوان في الجولة السادسة والعشرون يوم 16 يونيو المقبل على ستاد القاهرة. الزمالك ضد مصر المقاصة بالجولة السابعة والعشرون يوم 2 يوليو في ستاد الجيش بالسويس. الزمالك ضد غزل المحلة بالجولة الثامنة والعشرون يوم 5 يوليو على ستاد القاهرة.

تشكيل الزمالك في مباراة المصري

ودخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمي: محمد عواد خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي خط الوسط:طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو خط الهجوم: سيف الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك لمواجهة المصري جنش ومحمد عبد السلام وحازم إمام وعبد الشافي وشيكابالا ومحمود عبد العزيز وروقة واسامة فيصل ومروان حمدي