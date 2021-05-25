/632415/مجدي-صبحي-يتراجع-عن-قرار-اعتزاله-بعمل-فني-جديد

كشف عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عن تراجع الفنان مجدي صبحى عن قرار اعتزاله الذى اتخذه منذ أسبوع، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

دوت الخليج يكشف حقيقة اعتزال مجدي صبحي للفن وتقديمه عمل فني جديد بصحبة عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وكتب عادل عبده عبر حسابه بموقع فيس بوك، ملعنًا عن قيام مجدي صبحي بعمل فني جديد يجمع الثنائي معًا، قائلا: "الحمد لله عودة الفنان القدير المتميز جدا مجدي صبحي إلى جمهوره وفنه مرة أخرى وانتظرونا قريبا في عمل فني كبير".

قرار اعتزال مجدي صبحي للفن

وكان قد أعلن الفنان مجدي صبحي الأسبوع الماضي اعتزاله الفن عبر حسابه بموقع فيسبوك، قائلًا: "أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت..اعتزال الفن نهائيا..بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيه أعمالا محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب".

وتابع: "أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني ولا استطيع أن أقدم فن..رخيص.. والحقائق أمامي السينما ماتت، الدراما التليفزيونية في انحدار إلا القليل والنادرة منها..المسرح بيطلع آخر نفس وبالعافية"

مسيرة مجدي صبحي الفنية

بدأ الفنان مجدي صبحي مشواره الفني في الثمانينيات بمشاركات صغيرة في عدة أفلام، كما أضطر كذلك في بداياته لإرتداء شعر مستعار نظرًا لإصابته بالصلع المبكر، ولكنه سرعان ما تخلى عن ارتداء الباروكة بعد اقناع الفنان محمد صبحي له ليظهر بعد ذلك بشكله الطبيعي، وذلك من خلال مشهد كوميدي في الجزء الأول من مسلسل يوميات ونيس.

شارك مجدي صبحي في أعمال عديدة للفنان محمد صبحي، أشهرها مسلسلات يوميات ونيس وفارس بلا جواد وأنا وهؤلاء، و رجل غني فقير جدا ومسرحيات كارمن وماما أمريكا، كما شارك في عدد من الأعمال الأخرى منها فيلم بلطية العايمة مع الممثلة عبلة كامل