/632416/تمديد-تأشيرة-الخروج-والعودة-للعالقين-خارج-المملكة-2021

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل في مصر والوطن العربي، عن تفاصيل تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعالقين خارج المملكة 2021. وأصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، بيانا ردًا على الاستفسارات التي تلقتها حول صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها، فى ضوء التعليق المؤقت لدخول المملكة. وجاءت الخطوة إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ووفقا للتعليمات سيتم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة وتأشيرات الخروج والعودة كذلك.

تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين

وفى سياق توضيحها، أشارت السفارة إلى تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين، ممن هم خارج المملكة فى الدول التى تم تعليق القدوم منها لمدة 30 يومًا من تاريخ تعليق السفر إلى تلك الدول. وأضافت السفارة فى بيانها أن تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يومًا.

دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات

ويكون تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات المشار إليها دون دفع أى رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد. وبدأت المديرية العامة للجوازات السعودية بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وذلك آليا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 2 يونيو 2021 (21 / 10 / 1442هـ). وأكدت الجوازات السعودية أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

آثار وتبعات جائحة كورونا

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية السعودي، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها الرياض للتعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين، وذلك على النحو التالي:

1 - تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 10 / 1442هـ الموافق 2 / 6 / 2021م.

2 - تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 10 / 1442هـ الموافق 2 / 6 / 2021م.

الحجر الصحي المؤسسي

فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن الحجر الصحي المؤسسي يطبق على جميع القادمين من خارج المملكة على نفقة المسافر، بدءاً من ساعة الوصول إلى مقر الحجر الصحي المؤسسي المخصص لهم.

ويكون الحجر المؤسسي في مدينة الوصول للقادمين.

ووفقا للدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها، الذي أصدرته الطيران المدني، فقد كشفت الهيئة الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي والإجراءات المتعلقة به، على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة.

وأوضحت أن الفئات المُستثناة هي:

.1 المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية

.2 المرافقة لأي من الفئات المذكورة في هذه الفقرة الفرعية (على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص (PCR) لهم في نهاية مدة

.3 الحجر ابتداءً من اليوم السادس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

.4 العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن (على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص PCR لهم في نهاية مدة الحجر ابتداء من اليوم السادس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة).

.5 الوفود الرسمية.

.6 من يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيون وعائلاتهم من المقيمين على أنم تطبق إجراءات الحجر الصحي في منازلهم حسب ما تعتمده وزارة الصحة.

.7 طواقم الملاحة الجوية.

.8 من له علاقة بسلاسل الإمدادات الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.