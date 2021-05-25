رانيا يوسف تشيد بجهود وزارة الصحة بعد تلقيها لقاح فيروس كورونا..فيديو

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كشفت الفنانة رانيا يوسف، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها لقاح فيروس كورونا المستجد، من خلال مقطع فيديو جديد لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

دوت الخليج يرصد كواليس حصول الفنانة رانيا يوسف على لقاح فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن إشادتها بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة لردع الفيروس.

رانيا يوسف تشيد بجهود وزارة الصحة

وكتبت الفنانة رانيا يوسف، قائلة: "النهاردة الحمد لله حصلت على دورى فى أخذ لقاح كورونا فى بلدى مصر، أنا سعيدة حقيقى بمجهود وزارة الصحة المصرية المبذول فى التصدى لهذا الوباء".

وتابعت “يوسف” حديثها: "لازم كلنا نحصل على اللقاح ومحدش يخاف أو يسمع أى شائعات، وبإذن الله مصر والعالم هنعدى الأزمة دى على خير".

آخر أعمال رانيا يوسف

كانت قد شاركت الفنانة رانيا يوسف في مسلسل ملوك الجدعنة الذي تم عرضه في رمضان 2021، مع كلًا من الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد، وياسمين رئيس، والفنانة دلال عبدالعزيز، عمرو عبدالجليل، والراحل يوسف شعبان، أحمد صفوت، مريم أمين، وليد فواز وبسمة داود، فضلًا عن باقة لامعة من نجوم الفن.

الجدير بالذكر، أن رانيا يوسف تحرص دومًا على جذب الأضواء ولفت أنظار الجمهور لها، فعلى مدار رحلتها الفنية وقعت في العديد من الأزمات التي سببت لها مشاكل عدة مع الجمهور بسبب إطلالتها المثيرة، وتصريحاتها الجريئة التي كانت آخرها مع الإعلامي نزار الفارس.